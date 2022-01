Ostrzeżenie dla Zachodniopomorskiego 19.01.2022 13:04, Wezbranie wód na Bałtyku

Ostrzeżenie RSO: WEZBRANIE WÓD NA BAŁTYKU

Obowiązuje od: 19.01.2022 13:04 do: 22.01.2022 00:00

Na podstawie ostrzeżenia hydrologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BPH Wydział w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych od godz. 00:00 dnia 20.01.2022 do godz. 00:00 dnia 22.01.2022 na Wybrzeżu i morskich wodach wewnętrznych RP (Bałtyk Południowy, Bałtyk Południowo-Wschodni, zachodniopomorskie, pomorskie). W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego na całym Wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wzrosty i duże wahania poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej. Miejscami mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany alarmowe.

Stopień zagrożenia: 2 w skali 3 stopniowej.

Ostrzeżenie RSO: ZAWIEJE/ZAMIECIE ŚNIEŻNE/2

Obowiązuje od: 19.01.2022 12:30 do: 20.01.2022 14:00

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega o zawiejach i zamieciach śnieżnych we wszystkich powiatach. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h w porywach do 80 km/h, nad morzem od 45 km/h do 60 km/h w porywach do 100 km/h, z północnego-zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 04:00 do godz. 14:00 dnia 20.01.2022 r.

Stopień zagrożenia 2 w skali 3 stopniowej.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.