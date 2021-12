Ostrzeżenie dla Zachodniopomorskiego 18.12.2021 11:22, Silny wiatr 1 strefa brzegowa cz środk

Ostrzeżenie RSO: SILNY WIATR 1 STREFA BRZEGOWA CZ ŚRODK

Obowiązuje od: 18.12.2021 11:22 do: 19.12.2021 11:00

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr w strefie brzegowej/1

Obszar Strefa brzegowa - część środkowa

Ważność (cz. urz.) od godz. 11:30 dnia 18.12.2021 do godz. 11:00 dnia 19.12.2021

Przebieg Wiatr zachodni do północno-zachodniego, skręcający do północnego 5 do 6 okresami 7 w skali

B.

Uwagi Prawdopodobnie ostrzeżenie będzie kontynuowane z wyższym stopniem.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.