Ostrzeżenie dla Zachodniopomorskiego 16.01.2022 13:00, Silny wiatr/2 – wszystkie powiaty

Ostrzeżenie RSO: SILNY WIATR/2 – WSZYSTKIE POWIATY

Obowiązuje od: 16.01.2022 13:00 do: 17.01.2022 16:00

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru na terenie wszystkich powiatów woj. zachodniopomorskiego. Przewiduje się od godz. 21:00 dnia 16.01.2022 do godz. 16:00 dnia 17.01.2022 wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie w pasie nadmorskim do 110 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w godzinach porannych i przed południem. W głębi lądu silny wiatr rozpocznie się po północy.

Stopień zagrożenia - 2 w skali 3-stopniowej.

Ostrzeżenie RSO: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH/2

Obowiązuje od: 16.01.2022 10:42 do: 18.01.2022 08:00

Na podstawie ostrzeżenia hydrologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BPH Wydział w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych od godz. 23:00 dnia 16.01.2022 do godz. 08:00 dnia 18.01.2022. dla Wybrzeża i morskich wód wewnętrznych RP (Bałtyk Południowy, Bałtyk Południowo-Wschodni, zachodniopomorskie, pomorskie). W związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego na całym Wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej. Na Wybrzeżu Wschodnim miejscami mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Stopień zagrożenia: 2 w skali 3 stopniowej.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.