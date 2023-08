Ostrzeżenie dla Zachodniopomorskiego 09.08.2023 16:07, Burze w strefie brzegowej/1

Ostrzeżenie RSO: BURZE W STREFIE BRZEGOWEJ/1

Obowiązuje od: 09.08.2023 16:07 do: 09.08.2023 21:00

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz w strefie brzegowej – część zachodnia od godz. 16:00 dnia 09.08.2023 do godz. 21:00 dnia 09.08.2023. Prognozowane są burze z porywami wiatru i intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu. Porywy wiatru do 7 w skali B. Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

Co to jest RSO?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.