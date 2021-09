Ostatni z lodołamaczy wyrusza do Gdańska. Stocznia Gryfia zrealizowała projekt budowy czterech jednostek. ZDJĘCIA

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie czterech lodołamaczy przystosowanych do pracy na Wiśle, została podpisana we wrześniu 2017 roku. Pierwszy z nich, lodołamacz czołowy o nazwie PUMA, wypłynął ze Szczecina trzy lata później. Po kolejnym miesiącu stocznię opuścił również drugi, lodołamacz liniowy NARWAL. NERPA wypłynął na początku lipca tego roku, a teraz oddano do użytku ostatnią jednostkę. Dwa ostatnie, to również lodołamacze liniowe.