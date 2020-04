Ostatni taki sklep Ikei buduje się w Szczecinie. Postępy prac widać gołym okiem

- Naszym celem jest, aby sklep w Szczecinie był jak najbardziej zrównoważony. Pracując nad jego projektem, dążymy do tego, aby uzyskać certyfikat BREEAM (System certyfikacji wielokryterialnej budynków - Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Będzie to pierwszy sklep IKEA w Polsce z takim certyfikatem. Ponadto poprzez naszą ofertę produktów dla zrównoważonego życia w domu chcemy ułatwić mieszkańcom Szczecina podjęcie konkretnych kroków i zmian w tym kierunku, a także zainspirujemy do podjęcia tych działań kolejne osoby - informuje Krzysztof Janiak, koordynator ds. komunikacji z biura prasowego IKEA Retail w Polsce.