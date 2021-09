Ostatni dzień Spisu Powszechnego! Punkty spisowe czynne nawet do północy. Sprawdź, gdzie i jak możesz się spisać

Już nie możemy odłożyć tego obowiązku na jutro. 30 września, to ostatni dzień trwania Narodowego Spisu Ludności. Jeszcze tylko dziś możemy wypełnić obywatelski obowiązek, nie narażając się przy okazji na kary finansowe. Mieszkańców do udziału w spisie zachęcają znani szczecinianie, wśród których znalazł się zwycięzca pierwszej edycji popularnego programu „The Voice of Poland”.

- Chciałem Ci tylko przypomnieć drogi obywatelu, że to już ostatni moment na to, żeby się spisać w Spisie Powszechnym! Do dzieła! – zachęca Damian Ukeje.