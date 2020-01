Organizacja konferencji w Szczecinie. Poznaj ofertę hotelu Dana

Profesjonalna obsługa techniczna

Podczas organizacji konferencji naukowych czy biznesowych, trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Pierwszą, a przy tym jedną z istotniejszych spraw dla przebiegu wydarzenia, jest obsługa techniczna. Nawet fachowo przeprowadzone szkolenie czy dużo wnosząca dyskusja nie zostaną zapamiętane jak należy, jeśli zacznie szwankować sprzęt techniczny. Podczas tak eleganckich eventów jak konferencje biznesowe, nie można sobie pozwolić na takie niedopatrzenia. Czterogwiazdkowy hotel konferencyjny Dana, zlokalizowany w sercu malowniczego Szczecina, zapewnia kompleksową obsługę techniczną konferencji. Głosy zadowolonych event managerów świadczą o tym, że usługa wykonywana jest naprawdę solidnie.

Sale konferencyjne i szkoleniowe mieszące się w hotelu zaopatrzone są w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, w tym w projektory, rzutniki i ekrany. W dobie rozwiniętej techniki to właśnie obraz, pod postacią zdjęć, filmów czy wizualizacji, najlepiej przemawia do odbiorców. Podczas szkoleń nie brakuje też zestawień, wykresów czy wyliczeń, które będą dobrze widoczne dla całego audytorium tylko dzięki użyciu odpowiedniego sprzętu. Właśnie takim wyposażeniem dysponuje Hotel Dana. W jego skład wchodzi także nagłośnienie oraz absolutna podstawa - bezprzewodowy Internet.

Dowiedz się więcej jak wygląda organizacja konferencji biznesowej.

Restauracja hotelowa przygotuje smaczne dania

Konferencje w Szczecinie to także dobra okazja do spróbowania specjałów hotelowej restauracji. Zamiast szukać dodatkowego cateringu, wystarczy skorzystać z oferty dań i przekąsek przygotowywanych przez pracujących w hotelu kucharzy. W związku z tym, że na konferencje przyjeżdża zwykle spora liczba uczestników o przeróżnych gustach kulinarnych, przygotowywane dania są urozmaicone.

Posiłek to nieodłączny element każdej konferencji. Niemożliwym jest prowadzenie debat i szkoleń przez kilka godzin, regularnie nie zaspokajając swojego głodu czy pragnienia. Dzięki przerwom na kawę lub lunch, można lepiej poznać poszczególnych uczestników oraz osobiście wymienić się poglądami. Takie kontakty nawiązane w swobodnej atmosferze, przy aromatycznej kawie czy pożywnym posiłku, mogą zaowocować licznymi korzyściami.

Po szkoleniu warto natomiast skorzystać z bogatej oferty hotelowej restauracji. W menu znaleźć można zarówno klasyki polskiej kuchni, jak i ciekawe propozycje zaczerpnięte od mistrzów w gotowaniu z całego świata. Dużym atutem jest możliwość wcześniejszego sprawdzenia menu na stronie internetowej hotelu.

Komfortowe noclegi dla gości

Nierzadko szkolenia organizowane są dla sporej liczby osób z różnych stron Polski, a niekiedy i świata. Dodatkowo, niektóre spotkania biznesowe trwają więcej niż jeden dzień. Organizatorzy zwykle szukają noclegów dla swoich gości w okolicy sali konferencyjnej. W wypadku Hotelu Dana nie ma takiej potrzeby - planując konferencję w jego zabytkowych murach, można liczyć na dostęp do bazy noclegowej dla uczestników spotkania. Pomaga to uniknąć problemów komunikacyjnych, korków i spóźnień czy pospiesznego przygotowywania się do wyjścia.

Eleganckie i kompleksowo wyposażone pokoje to dobre miejsce na odpoczynek i przemyślenie całodniowych analiz. Regeneracja sił jest niezbędna, by w pełni skorzystać z przygotowanego programu i wnieść w niego swoją wiedzę. Każdy z pokoi wyposażony jest w darmowy Internet, co umożliwia wyszukiwanie informacji czy dopracowanie prezentacji na kolejny dzień konferencji w komfortowych warunkach. Z kolei odrobinę relaksu zapewnić może telewizja satelitarna.

Pokoje wyposażone są w dobrze zaopatrzone łazienki. Każdy pokój dysponuje własnym prysznicem, suszarką, a goście na wstępie dostają ręczniki i zestaw kosmetyków. Dodatkowym atutem jest klimatyzacja. Na życzenie klienta, hotel udostępnia też zestaw do prasowania. Innymi dodatkowymi elementami wyposażenia jest minibar, lodówka czy sejf.

Wyjątkowa oferta biznesowa hotelu Dana

Dlaczego oferta biznesowa hotelu Dana jest tak wyjątkowa? Organizacja konferencji w Szczecinie, uchodzącym za jedno z piękniejszych zachodniopomorskich miast, to dobre połączenie pracy z wypoczynkiem. W wolnej chwili przyjezdni będą mogli zobaczyć zabytki i atrakcje dostępne w okolicy. Lokalizacja to zdecydowany atut Hotelu Dana. Nietypowego charakteru dodaje też sama architektura budynku - to ponad stuletni, zabytkowy obiekt, którego wnętrza zachwycają bogactwem iście pałacowych zdobień.

W Hotelu Dana znaleźć można wszystko, co niezbędne, do zorganizowania profesjonalnego eventu. Sale szkoleniowe i doskonała obsługa techniczna zapewnią komfort zarówno uczestnikom, jak i organizatorom podczas szkolenia. Z kolei baza noclegowa, Strefa SPA czy hotelowa restauracja sprawią, że nawet po skończonej konferencji jej uczestnicy nie będą chcieli wyjeżdżać.