Olimpia Szczecin poza Pucharem Polski [ZDJĘCIA]

Remisy 1:1 na wyjeździe i 2:2 na własnym boisku to było zbyt mało dla Olimpii Szczecin, by awansować do półfinału Pucharu Polski.

Olimpia była tylko w stanie doprowadzić do remisu 2:2 za sprawą zmienniczki Pauliny Oleksiak. Kolejne ataki, choć liczne, nie przyniosły już gola i KKP, za sprawą bramek wyjazdowych, awansowało do półfinału.

Na konto Olimpii wpłynie 20 tysięcy zł, KKP ma już gwarantowane przynajmniej 40 tysięcy zł. To efekt podniesienia stawek przez PZPN za pucharowe rozgrywki. Finalista otrzyma 100 tys., zwycięzca 400 tysięcy zł.

- To był dobry mecz, bo toczył się o bardzo konkretną stawkę. Tego brakuje czasami w spotkaniach ekstraligi - mówi Miłosz Stępiński, selekcjoner reprezentacji kobiet, który przyglądał się wielu pucharowym spotkaniom w tej rundzie. - PZPN postanowił podnieść prestiż rozgrywek Pucharu Polski, m.in. przez podniesienie stawek za awanse do poszczególnych etapów i za zdobycie trofeum. To się udało. Było to widać na boisku w Szczecinie. Zaczęła się jak u Hitchcocka, czyli od trzęsienia ziemi - dwóch goli w trzech pierwszych minutach. Później drużyny się uspokoiły, a po drugiej bramce dla przyjezdnych - Olimpia stanęła. Brawa dla trenera Adama Gołubowskiego, który postawił w przerwie zespół na nogi i w drugiej połowie oglądaliśmy już dominację Olimpii, która zakończyła się tylko jednym golem, choć okazji było sporo. Ten mecz był świetną wizytówką Pucharu Polski, podobnie jak pozostałe pojedynki tej fazy. Widziałem niemal wszystkie z nich.