Ogrody Śródmieście już czekają otworem na szczecinian [ZDJĘCIA]

Ogrody Śródmieście to, jak mówi jeden z twórców tego szczególnego miejsca, inicjatywa kulturalno-gastronomiczna. A to na co on i jego partnerzy będą zwracać szczególną uwagę, to jakość i poziom.

- Chodzi nam o to, by otworzyć dla szczecinian tę wyjątkową przestrzeń znajdującą się w samym centrum Szczecina - tłumaczy Przemek Kazanecki, współwłaściciel. - Dlatego Ogrody będą czynne siedem dni w tygodniu. I codziennie każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Już od poniedziałku ruszają m.in. zajęcia: jogi, dancehall i fitness.

W zielonym ogrodzie na tyłach zabytkowej willi przy ul. Wielkopolskiej jest profesjonalna scena, są miejsca wytchnienia i relaksu a także część gastronomiczna - z jednym z największych w Szczecinie barów na świeżym powietrzu środku.

Na większość organizowanych w Ogrodach atrakcji wejście będzie bezpłatne. Biletowane mają być jedynie niektóre koncerty - już wkrótce będzie tu można wysłuchać Soyka trio i zespołu "Rysy" (laureatów Fryderyków).