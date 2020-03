Odpady bio w Szczecinie. Od kwietnia zmienią się zasady odbioru

W zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie do 7 lokali mieszkalnych bioodopady będą odbierane raz w tygodniu. I tak będzie do 1 grudnia, bo zimą pojemniki są opróżniane raz na dwa tygodnie (do końca marca).

Nieco inaczej jest w zabudowie wielorodzinnej (np. duże osiedla spółdzielcze). Od 1 kwietnia do 30 listopada bioodpady będą wywożone z osiedli 16 razy w terminach, jakie zarządca nieruchomości ustali z firmą odbierającą odpady. Od grudnia do marca odbiory w zabudowie wielorodzinnej realizowane są raz w tygodniu.