Odkryli tunel, który jest pozostałością dawnego Fortu Prusy [ZDJĘCIA]

- Odkryte w trakcie prac ziemnych, związanych z wykopem fundamentowym, relikty architektoniczne to z całą pewnością pozostałości dawnego Fortu Prusy. Na długości kliku metrów odsłonięto sklepiony tunel, murowany z cegły ceramicznej na zabarwionej różowo, wapiennej zaprawie. Szerokość tunelu to ok. 230 cm, grubość muru ok. 70 cm. W kierunku północno-wschodnim zasypany tunel kontynuuje swój przebieg na długości ponad 12 m – mówi Michał Dębkowski, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie. - Jest to prawdopodobnie tunel techniczny, pozostałość po instalacji burzowej lub tzw. poterna, czyli sklepiony korytarz umożliwiający komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami fortu. Zaleciłem wykonanie pełnej inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej reliktów, po poszerzeniu wykopu. Dalsze decyzje zostaną podjęte po analizie wykonanej dokumentacji.