Od teraz ratownicy mogą myć karetki za darmo. Otrzymali klucze oraz żetony do wybranych myjni bezdotykowych

W ten sposób w naszym regionie do akcji włączyły się kolejne myjnie niemieckiego producenta. Można tu wymienić punkty w:

- Zachowanie czystości pojazdów ratunkowych jest teraz szczególnie ważne - mówi Sylwia Szamocka, Ehrle Polska. - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego to nie tylko Szczecin, ale też Kamień Pomorski czy Pyrzyce. Trudno sobie wyobrazić, żeby zespoły z tych miejscowości przyjeżdżały do Szczecina umyć karetkę. Dlatego postanowiliśmy działać dalej.

Każdy zespół ratowniczy WSPR otrzymał specjalny klucz przy użyciu, którego można umyć karetkę za darmo. Jeśli dany punkt nie ma klucza do dyspozycji ratowników są jeszcze żetony. Istnieje też możliwość specjalnego uruchomienia myjni po wcześniejszym kontakcie.

- Umożliwienie mycia karetek na terenie zewnętrznych myjni, (znajdujących się poza siedzibami WSPR) to dla nas duża pomoc - mówi Paulina Targaszewska, rzecznika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Zwłaszcza w Szczecinie, gdzie dotychczasowa myjnia sanitarna dla ambulansów służy teraz jedynie do dekontaminacji ambulansów i zespołów, mającymi kontakt z pacjentami, u których istniało podejrzenie zakażenia koronawirusem. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazanie nam kluczy do wybranych myjni Ehrle - dzięki temu możemy z nich korzystać o każdej porze dnia i nocy, a jak wiemy Pogotowie funkcjonuje bez przerwy przez 24 godziny na dobę. Ogromnie dziękujemy.