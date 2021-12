Od nowego roku zmienia się numeracja na liniach autobusowych w Szczecinie! Zniknie linia nr 81!

- Zmiany, wzorem innych miast, mają uporządkować kwestie związane z numeracją. Podpisanie nowych umów i ewentualna zmiana operatora jest dobrym momentem do ich wprowadzenia - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. -Zgodnie z założeniami metropolitarnymi docelowo nasze linie miejskie mają mieć zakres od 50 do 199. Chodzi o to, aby już nigdy nie zabrakło numeracji dla miasta Szczecin. Obecne zarezerwowanych 49 numerów jest zakresem niewystarczającym.