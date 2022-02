Od 1 lutego niższe stawki VAT na niektóre produkty w sklepach spożywczych. Sprawdziliśmy ceny i reakcje klientów Bogna Skarul

Od 1 lutego sklepy spożywcze obniżyły stawki VAT do zera na niektóre produkty spożywcze, które do tej pory opodatkowane były stawką 5 procent. Dotyczy to mięsa i ryb oraz przetworów, produktów mleczarskich, warzyw i owoców, zbóż, produktów przemysłu młynarskiego, przetworów ze zbóż i wyrobów piekarniczych. O 5 proc. obniżono także stawki na niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.