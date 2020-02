Ochotnicy już po ślubowaniu. Zachodniopomorscy terytorialsi złożyli przysięgę

- Przysięga wojskowa to najważniejszy moment w życiu każdego żołnierza, który pamięta się do końca życia. Wstępując w szeregi Wojska Polskiego postanowiliście zmienić swoje życie, rozpoczynacie nowy rozdział w swoim życiu ale również nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. Teraz oprócz szkolenia i zdobywania nowych doświadczeń wspólnie będziemy budować 14 Zachodniopomorską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz tworzyć wspólną wielką żołnierską rodzinę - mówił do swoich żołnierzy podczas uroczystości w koszarach w Szczecinie - Podjuchach, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Grzegorz Kaliciak.

Dziś jednostka liczy sobie około 200 żołnierzy - ochotników, bo oprócz tych, którzy złożyli w niedzielę przysięgę wojskową, wstąpiło do niej kolejnych stu byłych żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb czy absolwentów legii akademickiej, którzy przeszli wcześniej tzw. szkolenie uzupełniające, trwające osiem dni.

- Do terytorialsów wstąpiłem razem z ośmioma moimi uczniami z klasy mundurowej, tegorocznymi maturzystami - mówi szer. Konrad Chwastek, nauczyciel historii i WOS z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. - Wstąpiłem do WOT bo czułem, że to mój obywatelski obowiązek. A jako nauczyciel uważam, że powinienem być przykładem dla moich uczniów. Ta służba jest przecież jednym z najlepszych przykładów postawy obywatelskiej. Wstąpiłem więc ja a moi uczniowie ze mną i razem przeszliśmy to trudne, wymagające i intensywne, szesnastodniowe szkolenie. To był dobry czas, zdobyliśmy umiejętności, które będziemy teraz rozwijać podczas kolejnych szkoleń rotacyjnych. A od poniedziałku wracamy do szkoły.