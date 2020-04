Obwodnica Warzymic i Przecławia powstanie w dwóch etapach. Będą zmiany w projekcie

- Obecnie trwa przygotowywanie i uzgadnianie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań przetargowych dla tego zadania. Przetargi planujemy ogłosić niezwłocznie po przygotowaniu dokumentów – mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Planujemy realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w 2 etapach. Pierwszy etap od ronda Hakena do połączenia z obecną DK13 na południe od Przecławia. Drugi od połączenia z obecną DK13 (Siadło Górne) do połączenia z A6 (węzeł Szczecin Zachód).