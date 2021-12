Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pod Aniołem Wolności w Szczecinie [ZDJĘCIA,WIDEO]

- Jesteśmy tutaj po to, żeby oddać hołd ofiarom stanu wojennego. Tym wszystkim, którzy zostali wtedy zamordowani, więzieni internowani, wyrzucani z pracy, bici, torturowani, rozdzieleni z rodziną i zastraszani. Dla tych, którzy już odeszli, dla tych, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Dla nich tutaj dzisiaj jesteśmy. Taki jest prawdziwy powód. To nie jest celebracja rocznicy, bo nie ma czego celebrować. Ale to jest świadectwo naszej pamięci naszej pamięci o tych bohaterach - powiedział podczas uroczystości Zbigniew Bogucki, Wojewoda Zachodniopomorski.