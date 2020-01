O co zagra Pogoń Szczecin wiosną? Prezes konkretniejszy od trenera

Gdyby nie słabsza forma na finiszu jesieni, to Portowcy mogli być nawet liderami rozgrywek. Teraz mają jednak trzy punkty straty do prowadzącej Legii (którą pokonali już dwukrotnie w rundzie zasadniczej) i punkt do drugiej w tabeli Cracovii. Punkt za Pogonią – Śląsk, a później grupa siedmiu zespołów, które tracą do szczecinian od 4 do 7 punktów. Te drużyny będą walczyć o grupę mistrzowską do końca części zasadniczej, a przypomnijmy, że pozostało jeszcze 10 kolejek.

Jednym słowem – Pogoń jest kandydatem do mistrzostwa Polski. A jeśli obiektywnie spojrzymy na ostatnie sezony (od momentu powrotu do ekstraklasy w 2012 r.) to nie miała tak dobrej sytuacji. Tym bardziej fanów dziwiło, że klub nie poczynił zimą wzmocnień, a przecież jeszcze stracił Adama Buksę – swojego najlepszego snajpera.