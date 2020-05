Nowy samochód dla TOZ-u "wybiegany" przez szczecinian

Pięcioosobową toyotę proace city verso odebrali dziś w salonie Toyota Kozłowski przedstawiciele szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

- Ma on na co dzień służyć do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom na terenie naszego miasta oraz okolicznych miejscowości. Przede wszystkim ma pakowny bagażnik, w którym zmieści się wiele klatek i innych potrzebnych przedmiotów. Po złożeniu tylnych siedzeń, to tego miejsca robi się jeszcze więcej - podkreśla Przemysław Borycki z salonu Toyota Kozłowski.