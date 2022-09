Nowy rozkład jazdy PKP w Szczecinie. Niektóre pociągi pojadą dłużej, ale na podróżnych czeka też... autobus

Zmiany w rozkładzie jazdy

Korekta kolejowego rozkładu jazdy wejdzie w życie 4 września i będzie obowiązywać dwa miesiące, do 5 listopada - poinformowało PKP Intercity. Jak dodaje przewoźnik, czasowo będzie wstrzymywany ruch na kilku liniach w północnej części kraju.

23 do 28 października zamknięta zostanie linia nr 202 na odcinku Sławno – Karwice. Pociągi do i z Kołobrzegu będą mieć skróconą trasę do Słupska, a pomiędzy Słupskiem i Kołobrzegiem będzie kursować komunikacja autobusowa.

W komunikacie poinformowano także, że pociągi kursujące na trasie Szczecin – Gdynia – Olsztyn – Gdynia – Koszalin w okresie 24-28 października będą jeździć wahadłowo w relacjach Szczecin – Koszalin - Szczecin i Sławno – Gdynia/Olsztyn/Białystok – Sławno, a na odcinku Koszalin – Sławno – Koszalin transport zapewni ZKA.