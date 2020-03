Nowy punkt diagnozowania koronawirusa w Szczecinie

To kolejne miejsce, po szpitalu przy ul. Arkońskiej i laboratorium Diagnostyka przy ul. Unii Lubelskiej, gdzie wykonywane są testy na obecność koronawirusa na Pomorzu Zachodnim.

- Manualna izolacja w odróżnieniu do automatycznej jest zdecydowanie dłuższa, ale dopóki nie dojedzie do nas sprzęt do automatycznej izolacji, będziemy pracować manualnie – mówi Małgorzata Domagała Dobrzycka, dyrektor WSSE w Szczecinie.