Nowy Lidl na Bramie Portowej. Tak wygląda od środka. Zdjęcia z wielkiego otwarcia

Zorganizowano również atrakcje dla najmłodszych oraz konkursy z nagrodami. Ponadto klienci w okresie od czwartku, 5 marca, do soboty, 14 marca, mogą liczyć na specjalne promocje.

Lidl w Posejdonie to piętnasty punkt sieci w Szczecinie. Klientów przybyłych na poranne otwarcie przywitał tort, kawa przygotowana przez baristę oraz croissanty.

Do dyspozycji klientów zostało oddane ok. 1250 m2 powierzchni sprzedażowej i 80 miejsc parkingowych. W nowej placówce wykorzystano również ekologiczne rozwiązania, m.in. instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła, energooszczędne oświetlenie LED czy odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych.

Stylistyka Lidla została dopasowana do otoczenia i najbliższego sąsiedztwa.

Sklep będzie działał od poniedziałku do czwartku w godzinach 7 – 21 oraz od piątku do soboty w godzinach 7 – 22. W niedzielę handlową od 9 do 19.