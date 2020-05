Nowość w szczecińskim autobusie. Testują bezdotykowe urządzenie do dezynfekcji rąk

Jak podaje portal branżowy infobus.pl, dezynfektator to produkt bydgoskiej firmy Pixel, który został wprowadzony na rynek w kwietniu.

- To nad czym pracowaliśmy w ostatnim czasie, to bezdotykowy dezynfektor do rąk montowany w pojazdach transportu zbiorowego. W ten sposób wspólnie minimalizujemy ryzyko potencjalnego zakażenia! Naszym zdaniem taki produkt jest bardzo potrzebny branży, o czym świadczą już pierwsze zamówienia – powiedział dla infobus.pl, Michał Cyrankowski z Działu Handlowego Pixela.