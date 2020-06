Nowi terytorialsi w zachodniopomorskiej brygadzie. Żołnierze już po przysiędze

- Już prawie połowa naszego zespołu strażników wstąpiła do WOT, jeden namawia drugiego - mówi szer. Wojciech Szulakiewicz, strażnik miejski z Koszalina. - Popchnął mnie też przykład tych żołnierzy, którzy już przede mną wstąpili do wojsk obrony terytorialnej i pomagają społeczności lokalnej w walce z pandemią. Jeśli będę potrzebny w takich działaniach - jestem gotów. Od tego jesteśmy.

Nowi żołnierze na co dzień wykonują swoje cywilne zawody. Wśród 23 nowych żołnierzy 14 ZBOT są uczniowie, pracownicy firm, jest też np. funkcjonariusz straży miejskiej w Koszalinie.

W piątek nowi żołnierze złożyli wojskową przysięgę. Ze względu na obostrzenia, nie było to jednak wydarzenie publiczne, nie mogli zaprosić swoich rodzin.

- Trochę szkoda, bo to dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale rozumiem to, przecież wciąż żyjemy w warunkach pandemii - mówi szer. Wojciech Szulakiewicz.

Teraz wrócą do domów i do swojej pracy, by raz w miesiącu stawiać się później na tzw. szkolenie rotacyjne, które trwa cały weekend.

- To dopiero początek ich przygody z wojskiem. W pełni wyszkolonymi żołnierzami będą dopiero za trzy lata, bo tyle trwa pełny okres szkolenia - mówi dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Grzegorz Kaliciak. - Nasze szkolenia pokrzyżował Covid, bo żołnierzy mieliśmy wcielać w marcu. Teraz odmroziliśmy ten proces, ale robimy to w małych grupach, żeby spełnić wymogi sanitarne. Cieszę się, że wstępują kolejni żołnierze. Nasza pomoc społeczeństwu spowodowała, że są teraz nowi kandydaci, bo ci, którzy walczyli z Covidem pociągają przykładem kolejnych chętnych.