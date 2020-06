Nowe zabytki w Szczecinie. Gdzie są, jak je odszukać? Zobaczcie zdjęcia

O nowych szczecińskich zabytkach poinformował Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków:

- Wpisu doczekały się modernistyczne wille, wznoszone od drugiej połowy lat 20. do końca lat 30. XX w. przy ul. Michałowskiego. Dawna Gerhart Hauptmann Weg została wytyczona na terenach włączonych do miasta Szczecin w 1911 r. Przy tej malowniczo położonej, na skraju dawnego Lindenhofu i Syrenich Stawów, ulicy powstał zespół interesujących willi nawiązujących do typu tradycyjnego Landhausu, lecz utrzymanych w formach modernistycznych, zróżnicowanych pod względem kształtowania bryły i detalu. Wspólnym mianownikiem większości realizacji jest użycie cegły klinkierowej na całej elewacji lub w tylko w partii detalu.