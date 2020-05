Nowe rondo na drodze do granicy. Jak się sprawdzi? Sprawdzamy postęp prac

Największą nowością jest rondo na skrzyżowaniu dróg do Dobieszczyna (DW115) i Polic (DW 114), które ułatwia skręt do Tanowa. Na finał prac poczekamy najpóźniej do połowy października tego roku.

- Jeżeli chodzi o roboty drogowe to na ul. Szczecińskiej, na jezdni ułożona została warstwa wyrównawczo-wiążąca. Wykonane są krawężniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 115 i 114 wybudowane zostało rondo, na którym również mamy już zrealizowane zabruki kamienne i krawężnik. Stopień zaawansowania prac w poszczególnych branżach, na obecną chwilę, wynosi odpowiednio: drogowa i teletechniczna – 75 procent, elektryczna – 80 procent oraz sanitarna-kanalizacja deszczowa – 95 procent – wyjaśnia Łukasz Mielnik z firmy Strabag Sp. z o.o. - Aktualnie trwają jeszcze prace na tych fragmentach ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, na których ustawiane były ścianki oporowe. Prowadzone są też prace w branży elektrycznej i teletechnicznej. Co w najbliższych planach? W najbliższym czasie realizowane będą prace przy wykonaniu oświetlenia ronda oraz na przygotowywanych obecnie ciągach pieszo-rowerowych, na których na przełomie czerwca i lipca, planowane jest ułożenie warstwy bitumicznej. Ze względu na ściek z kostki betonowej, który będzie po obu stronach jezdni, warstwa ścieralna na jezdni będzie układana w dwóch etapach: pod koniec lipca jedna strona jezdni, a z końcem sierpnia warstwę ścieralną powinna mieć też druga strona jezdni. Najważniejsze pytanie, czy na budowie prace posuwają się zgodnie z harmonogramem? - Na obecną chwilę na budowie nie wystąpiły utrudnienia związane z panującą wciąż pandemią. Również warunki pogodowe są sprzyjające i prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem – zapewnia przedstawiciel firmy. Przypomnijmy, że w maju 2019 roku plac budowy przejął wykonawca prac, czyli firma Strabag. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 2,4 km, między skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 114 a ulicą Gunicką w Tanowie. - Przebudowa usprawni ruch w obszarze metropolitalnym Szczecina i zwiększy komfort podróżowania mieszkańców okolicznych miejscowości - mówił marszałek Olgierd Geblewicz. Zakres robót drogowych obejmuje wymianę nawierzchni, budowę chodników i dróg pieszo - rowerowych. W Tanowie powstaną nowe zatoki autobusowe i parkingi, pojawi się nowa kanalizacja deszczowa. Nowością będzie rondo, które powstanie Wartość całej inwestycji to ponad 14,5 mln zł, z czego ponad 6,8 mln zł to środki unijne. ZOBACZ TEŻ: Zniszczony przystanek i utrudnienia. Auto zderzyło się z autobusem zobacz galerię (30 zdjęć) Zniszczony przystanek i utrudnienia. Auto zderzyło się z autobusem zobacz galerię (30 zdjęć) Rząd znosi kolejne ograniczenia. Wideo