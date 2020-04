Nowe mieszkania powstaną na Kępie Parniskiej. Osiedle wygląda ekskluzywnie

Deptak, przystań na Odrze, a nad wszystkim budynki mieszkaniowe. Tak w pigułce ma wyglądać pierwsza w tej części miasta inwestycja, czyli ta na Bulwarze Elbląskim. Inwestycja ma już pozwolenie na budowę, a prace budowlane mają ruszyć w drugiej połowie tego roku.

Dziś Kępa Parnicka to teren przemysłowy, mało atrakcyjny jako miejsce spacerowe, a tym bardziej miejsce do zamieszkania. Wkrótce ma się to zmienić za sprawą pomysłów szczecińskiego dewelopera. Według planów ma tu powstać reprezentacyjne nabrzeże: architektura przywodząca na myśl dumne i monumentalne sylwetki statków dalekomorskich, otwarta przestrzeń nad wodą, kafejki oraz przystań dla jachtów, turystycznych łódek, a także kajaków – tak już wkrótce będzie wyglądał Bulwar Elbląski. Najbardziej oczekiwana inwestycja w mieście ma już pozwolenie na budowę. – Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac – zapowiada inwestor, Lesław Siemaszko, właściciel i prezes firmy "Siemaszko" i dodaje: – To będzie najpiękniejsze miejsce w Szczecinie.