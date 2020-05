Nowe cenniki u fryzjerów i kosmetyczek w Szczecinie. Zmiany wymusił koronawirus

Klienci w znacznej większości rozumieją tę sytuację i nie mają pretensji do przedsiębiorców, jednak zwracają uwagę, że oni sami też nie są w najlepszej sytuacji. A to może przyczynić się do szybkiego spadku zainteresowania usługami.

- W moim salonie mamy dwa fotele i na jednym z nich musieliśmy podnieść cenę - mówi Sebastian Lipiec, fryzjer. - Strzyżenie klasyczne do tej pory kosztowało 35 zł, teraz wynosi 50 zł. W przypadku innych usług podwyżki są na podobnym pułapie 10 - 15 zł. Powodem są bardzo wysokie ceny środków dezynfekujących i ochronnych, w które musieliśmy wyposażyć salon. Niektóre skoczyły o 100 a nawet 150 proc. Do tego zauważyłem, że zmieniła się również cena prądu.

PODNIESIENIE CEN USŁUG FRYZJERSKICH. KOMENTARZE INTERNAUTÓW

- Rozumiem, że jest to podyktowane reżimem sanitarnym, w jakich fryzjerzy mają przyjmować klientów - komentuje temat internautka. - Koszty poszły do góry. Gdyby zostały stare ceny usług, to wątpię, żeby ktoś zarobił, tym bardziej, że salony nie przyjmą w ciągu dnia już tylu klientów, ilu normalnie by mogli.