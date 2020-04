Nowa terapia na Arkońskiej. Tak teraz leczą koronawirusa - osoczem

- Nie jest to pierwsza taka próba w Polsce, ale jedna z pierwszych. Walczymy o każdego pacjenta, każdy przypadek analizujemy bardzo precyzyjnie. Jeśli jest to możliwe, dobieramy również metody eksperymentalne pod daną osobę. Jesteśmy w stałym kontakcie z komisją bioetyczną, gdzie zgody na terapie eksperymentalne są wydawane - mówi prof. Miłosz Parczewski, lekarz naczelny ds. Covid w Zachodniopomorskiem.

Pacjentka, u której przetoczono osocze, od dłuższego czasu była w ciężkim stanie. - Wyczerpaliśmy wszystkie inne opcje, również te eksperymentalne. Jak będzie dalej, nie wiemy, to była ostatnia opcja leczenia dostępna w Polsce, żeby tej pacjentce pomóc - dodaje prof. Parczewski.

Osocze osoby, która przeszła Covid-19 i wyzdrowiała, do Szczecina trafiło z Warszawy, dzięki współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie ze jego stołecznym odpowiednikiem. Szczecińskie RCKiK również uruchomiło procedury przygotowujące do pobierania osocza od osób, które przeszły zakażenie koronawirusem i ozdrowiały. Pierwszy taki zasięg jest zaplanowany na najbliższy poniedziałek. W Szczecinie wyleczono do tej pory sześć osób.

- Warunkiem, aby pobrać surowiec, są dwa ujemne wyniki badań na obecność wirusa, a następnie musi minąć przynajmniej czternaście dni. Dawca musi być w wieku pomiędzy osiemnastym a sześćdziesiątym piątym rokiem życia - wyjaśnia Anna Lipińska, zastępca dyrektora RCKiK w Szczecinie.