Nowa przeprawa przez Odrę w centrum Szczecina, czyli most Kłodny [WIZUALIZACJE]

Nie wiadomo kiedy i nie wiadomo za ile. Tak w skrócie wygląda perspektywa budowy nowej przeprawy przez Odrę w centrum Szczecina.

Inwestycja miała rozpocząć się w 2019 roku i potrwać do 2022 roku. Potem do 2023 roku. Teraz budowa przeprawy została odsunięta w czasie, bez precyzowania terminów i kosztów. Niewiadomych jest dużo. - W pierwszej kolejności musimy zakończyć inwestycje, na które mamy dofinansowania i które są w trakcie realizacji. Na chwilę obecną to jest priorytet dla Miasta. Natomiast realizacja kolejnych dużych inwestycji, będzie uzależniona od możliwości budżetowych Miasta i przede wszystkim dofinansowań czy to krajowych czy unijnych - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. - Na dziś tak naprawdę nie wiadomo, na jakie projekty będzie można składać wnioski i jaka pula środków będzie dostępna. Przypomnę, że realizacja kolejnego etapu inwestycji na Międzodrzu, to nie tylko budowa samego Mostu Kłodnego. To również układ drogowy i tramwajowy na Łasztowni, oraz przebudowa układu drogowego ul. Nabrzeże Wieleckie w sąsiedztwie Trasy Zamkowej. Z uwagi na aktualną sytuację gospodarczą i szalejącą inflację, szacowanie kosztów na dzisiaj nie ma uzasadnienia. Ceny materiałów budowlanych oraz usług ulegają bardzo szybkim zmianom. W myśl przepisów, tuż przed ogłoszeniem przetargu robi się obowiązkowo tzw. aktualizację kosztorysu. Wtedy będzie można wstępnie oszacować, ile taka inwestycja może kosztować. Chociaż tak naprawdę, prawdziwą wartość zadania weryfikuje sam przetarg i wybór wykonawcy, z którym podpisywana jest umowa na realizację prac budowlanych.

Most Kłodny - co to za inwestycja?

Przypomnijmy, że nowa przeprawa ma połączyć Nabrzeże Wieleckie z Łasztownią. Będzie to most pylonowy o długosci 150 metrów, z pylonem o wysokości 100 metrów. Na przeprawie zaplanowano wydzielone torowisko tramwajowe, które będzie doprowadzone do powstającego ronda przy ul. Energetyków. Na lewym brzegu tory mają się kończyć na Nabrzeżu Wieleckim, łącznice mają być poprowadzone w kierunku mostu Długiego i ul. Jana z Kolna. W planach jest również poprowadzenie torowiska w górę, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego. Oprócz jezdni, torowiska tramwajowego, będzie tu dwukierunkowa droga dla rowerzystów oraz szeroki chodnik. Od strony Starego Miasta chodnik będzie miał szerokość 3 metrów, żeby wygodnie przejść i podziwiać widok, a od strony Trasy Zamkowej będzie tylko chodnik techniczny. nie wykluczono powstania punktu widokowego na szczycie pylonu. Most podwieszony na pylonie wygrał z dwiema pozostałymi propozycjami, a więc z mostem kratownicowym, który znamy chociażby z przepraw kolejowych nad Odrą (ale nie w centrum) oraz z mostem łukowym o wyniosłości około 35 metrów.

Dodajmy, że w lipcu 2018 roku most Kłodny połączył brzegi Odry, ale tylko... wirtualnie. Przeprawa w skali 1:1 stanęła dokładnie w miejscu, gdzie ma powstać. Udało się to dzięki aplikacji Virtualist, która umożliwia projektantom prototypowanie budynków i przedmiotów w realnym miejscu zanim fizycznie się tam znajdą. Aplikacja sprawdziła się rewelacyjnie, most ma prawdziwą skalę i jest trójwymiarowy. - Można go zobaczyć z różnych ujęć. Aplikacja rozpoznaje, skąd w realnej lokacji pada słońce i dzięki temu można sprawdzić jak obiekt będzie oświetlony światłem słonecznym w różnych porach dnia i roku - mówi Jan Filipowiak, pomysłodawca aplikacji. Virtualist AR from Pixel Legend on Vimeo.

