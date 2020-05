Nowa linia autobusowa na odnowionej ul. Hożej? Sprawdziliśmy

Kierowcy cieszą się, bo nie ma już uciążliwego wahadła na ulicy Hożej, na odcinku pomiędzy Bogumińską a Wendeńską. Cała ulica Hoża ma być przejezdna w przyszłym miesiącu. Czy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zamierza wprowadzić linie autobusowe na ulice Hożą i Łączną?

- Na ten moment nie ma jeszcze decyzji dotyczącej komunikacji miejskiej na ulicy Hożej i Łącznej. Potrzebne jest zabezpieczenie środków finansowych, a w obecnej sytuacji jest to trudne. W tej chwili trwa analiza możliwości finansowych w tym zakresie – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.

To ważne, bo obecnie na tzw. górną Żelechową kursuje jedynie linia nr 68, która ma pętlę przy ulicy Przepiórki. Stąd pasażerowie mogą dojechać do placu Rodła. Ale remont otwiera nowe możliwości skomunikowania osiedla od strony dolnej Żelechowej. Ulicą Robotniczą i Hożą kursuje dwie linie 58 i 59. Czy jedna z nich nie mogłaby mieć zmodyfikowanej trasy i jechać ulicą Hożą – Łączną – Królewskiego do pętli Kołłątaja? Czas pokaże.