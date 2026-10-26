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Trasy nordic walking ze Szczecina
We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 24.0 km od Szczecina. Zobacz, czy trasa polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie.
Przed drogą upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Szczecinie. W sobotę 31 października według prognozy pogody ma być 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 1 listopada zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 8°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać.
🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak pieszy Szczecin (Szmaragdowe) - Gryfino
- Początek trasy: 📍Szczecin - Gryfino
- Stopień trudności: 1.0
- Dystans: 22,56 km
- Czas trwania marszu: 7 godz. i 31 min.
- Przewyższenia: 0 m
- Suma podejść: 0 m
- Suma zejść: 0 m
WujekOK poleca trasę mieszkańcom Szczecina
Ładny szlak pieszy ze Szczecina do Gryfina. Długość przejścia z przerwami ok 5h. Dojazd jedynką do jez. Szmaragdowego. Tuż przy jeziorze widać znakowany niebieski szlak, który zaczyna się wcześniej. Szlak jest dobrze oznakowany tylko w okolicy jeziora. Po 2-3 kilometrach znaki są nieodnowione, a dalej w najważniejszych punktach brak znaków. PTTK tradycyjnie odwaliło prowizorkę. Na wielu skrzyżowaniach dróg brak jakichkolwiek oznaczeń. Przejście konieczne z mapą. Przydatne na terenie lasu tablice z mapami i ciekawym opisem okolicy. W okolicy od Chlebowa niestety sporo śmieci w rowach. Od Chlebowa także kompletny brak oznaczenia szlaku. Od Wełtynia można znaleźć alternatywę starymi ścieżkami wzdłuż lasu aby nie iść asfaltem. Na szlaku dużo saren, dziki. Od autostrady (można zrobić pauzę w McDonaldzie) droga prowadzi przez pola aż do Wełtynia.
Jezioro Szmaragdowe - nazwa pochodzi od specyficznego zabarwienia - w wodzie rozpuszczony jest węglan wapnia. Na skarpach jeziora można zobaczyć białe ślady - to najprawdziwsza zwykła kreda. Jezioro powstało sztucznie - dawniej w tym miejscu znajdowała się kopalnia kredy i margla. Z tych surowców produkowany był cement w oddalonej wtedy o ok kilkaset metrów cementowni.
Czy będzie dobra pogoda do marszu?
🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trzy Kamyki
- Początek trasy: 📍Szczecin
- Stopień trudności: 2.0
- Dystans: 13,46 km
- Czas trwania marszu: 1 godz. i 33 min.
- Przewyższenia: 171 m
- Suma podejść: 1 133 m
- Suma zejść: 1 175 m
Trasę do marszu ze Szczecina poleca Kubsonix
Trasa wymagająca, zawiera 4 JEBUTNE podbiegi i ze 7 mniejszych ;) Między 6 a 7 km zagubiło się biedactwo w lesie i stąd ta prosta, która wcale prosta nie jest :D Trzy Kamyki stąd bo biegniemy przez Szwedzki, Młyński i Grońskiego :P Start i meta na osiedlu Park Zdroje, można zostawić auto na parkingu, ewentualnie można wystartować i zakończyć przy Szmaragdowym :D
Aaaa, podbiegi WBIEGAMY a nie wchodzimy :P
🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wzdłuż Iny
- Początek trasy: 📍GOLENIÓW
- Stopień trudności: 1.0
- Dystans: 13,13 km
- Czas trwania marszu: 2 godz. i 49 min.
- Przewyższenia: 15 m
- Suma podejść: 217 m
- Suma zejść: 216 m
Amatorom nordic walking ze Szczecina trasę poleca Impatiens
Wycieczka piesza przez Goleniów i dalej wzdłuż rzeki Iny
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Nordic walking - co to?
Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.
Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:
- z włókna szklanego
- aluminiowe
- z włókien węglowych
Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.
Kto może uprawiać nordic walking?
Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.