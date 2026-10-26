Ładny szlak pieszy ze Szczecina do Gryfina. Długość przejścia z przerwami ok 5h. Dojazd jedynką do jez. Szmaragdowego. Tuż przy jeziorze widać znakowany niebieski szlak, który zaczyna się wcześniej. Szlak jest dobrze oznakowany tylko w okolicy jeziora. Po 2-3 kilometrach znaki są nieodnowione, a dalej w najważniejszych punktach brak znaków. PTTK tradycyjnie odwaliło prowizorkę. Na wielu skrzyżowaniach dróg brak jakichkolwiek oznaczeń. Przejście konieczne z mapą. Przydatne na terenie lasu tablice z mapami i ciekawym opisem okolicy. W okolicy od Chlebowa niestety sporo śmieci w rowach. Od Chlebowa także kompletny brak oznaczenia szlaku. Od Wełtynia można znaleźć alternatywę starymi ścieżkami wzdłuż lasu aby nie iść asfaltem. Na szlaku dużo saren, dziki. Od autostrady (można zrobić pauzę w McDonaldzie) droga prowadzi przez pola aż do Wełtynia.