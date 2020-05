Noc Muzeów 2020 w Szczecinie tylko wirtualnie. Zobacz szczegóły

Wirtualna Noc Muzeów w Szczecinie odbędzie się wieczorem i nocą, 16 maja 2020 roku, czyli w czasie, kiedy wydarzenie było pierwotnie zaplanowane.

Z tą różnicą, że będzie mieć miejsce w przestrzeni muzealnych mediów społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram) oraz na łamach serwisu www.muzeum.szczecin.pl.

Między godz. 18 a północą publikowane będą filmy z udziałem znanych i uznanych szczecinian. To muzycy, aktorzy, animatorzy kultury, celebryci oraz politycy.

- Każdy z nich otrzymał od nas jedno z dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie - mówi Daniel Źródlewski z Muzeum Narodowego w Szczecinie. - Zadaniem zaproszonych gości była intensywna i emocjonalna opowieść o eksponacie: co widzą, jak interpretują, co czują, jak oceniają. Zapraszamy do wspólnego przeżywania piękna. Zachęcamy do chwili estetycznego zatracenia. Zabierzemy Państwa w podróż do świata sztuki. Świata bezpiecznego i kojącego. Jednocześnie zapewniamy, że już wkrótce będzie można także – już realnie – odwiedzić niektóre z wystaw Muzeum Narodowego w Szczecinie.