Niesamowite zdjęcie Szczecina! Jak powstało?

Bardzo ciekawe zdjęcie ze Szczecina pojawiło się w sieci. Aleję Papieża Jana Pawła II w wyjątkowy sposób ukazał Maciej Pietruszka z Two Shots. Fotografia prezentuje fragment alei od placu Grunwaldzkiego w stronę Urzędu Miasta.

Perspektywa ukazana w obrazie "oddala się" na dwóch płaszczyznach - wraz z długością alei wzrasta wysokość i kąt, z jakiego prezentowane są kolejne odcinki, tak aby najdalsze ujęcia, czyli okolice magistratu i Jasnych Błoni były widoczne z lotu ptaka.

- To zdjęcie wykonaliśmy testowo. Chcieliśmy zobaczyć, czy możliwe jest płynne połączenie różnych perspektyw. Zrobiliśmy około piętnastu ujęć odcinka od pl. Grunwaldzkiego do Urzędu miasta pod różnym kątem, do kolażu wykorzystaliśmy siedem. - mówi Maciej Pietruszka.

Autor nie wyklucza, że powstaną kolejne podobne ujęcia Szczecina.

- Nie spodziewaliśmy się, że odzew będzie tak duży. Zdjęcie, które wrzuciliśmy do sieci nie jest dopracowane w stu procentach, przygotowujemy propozycję do kampanii jednego z klientów i testujemy różne rozwiązania - dodaje Maciej Pietruszka.