Niemcy coraz częściej przyjeżdżają do Szczecina. Kusi ich między innymi cena paliwa

Przy okazji odwiedzają też polskie sklepy. Teraz szczególnie spożywcze, gdzie taniej można kupić wiele artykułów potrzebnych do potraw na świąteczny stół.

- Ta podróż do Szczecina to dla mnie oszczędność jakieś 50 euro - przyznaje Halina, Polka, ale już od 15 lat mieszkająca w Brandenburgii. - Kupuję tu teraz paliwo, ale też wołowinę, warzywa i koniecznie indyka na święta. Dzieci czekają natomiast na słodycze z Polski. Lubią tutejsze czekolady, batoniki. I co ciekawe, choć Niemcy słyną z kiełbas na gorąco i popularne są tam parówki, moja rodzina woli te z Polski.