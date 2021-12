Niektórzy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wrócili do pracy. Dowiemy się po weekendzie, czy protest będzie kontynuowany Mariusz Parkitny

Protest w sprawie podwyżek dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie trwa, choć część osób wróciła już do pracy. Porozumienia w władzami miasta na razie nie widać. Do niedzieli może zapaść decyzja, co dalej z protestem.