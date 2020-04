Niedziela Palmowa w czasach pandemii. Czterdzieści sześć mszy w jeden dzień w Mierzynie

Nie wejdziesz już do lasu!

Nawet krótki i samotny wypad do lasu nie wchodzi już w grę. Na polecenie premiera Lasy Państwowe ogłosiły zakaz wstępu do lasów w całym kraju. Od dziś, 3 kwietnia, do soboty, 11 kwietnia. Prawdopodobnie jednak jak wszystkie inne zakazy i ten zostanie przedłużony. O ile inne ogra...