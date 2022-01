Niedokończona budowa przy ul. Mickiewicza w Szczecinie stoi już osiemnaście lat!

Budowa, to nieodpowiednie słowo. Na ogrodzonym (byle jak) terenie nic się od dawna nie dzieje. Nieotynkowany budynek w tzw. stanie surowym stoi już kilkanaście lat! Prace są wstrzymane, a że nie ma tu żadnego nadzoru, budowa popada w ruinę. Sądząc jednak po liczbie butelek, często odbywają się tu alkoholowe imprezki - szczególnie, kiedy "Pogoń" gra w Szczecinie. Z tym, że po ubiegłorocznym pożarze poddasza przychodzą na nie już tylko najwięksi ryzykanci.

Budynek stoi na atrakcyjnej działce ograniczonej ulicami: Wojciecha Korfantego, Ludwika Waryńskiego, Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza. Dom stoi na rogu ul. ul. Mickiewicza i Waryńskiego. Pozostały teren zajęty jest prawie w całości przez prowizoryczne boisko - do niedawna również zapuszczone (choć ostatnio posprzątane). Ono, po ostatnim wyroku sądu, należy do miasta. Skrawek ziemi u styku ulic Mickiewicza i Waryńskiego, do inwestora. Jest nim obecnie deweloper z Wrocławia.