Niebezpieczne przejście dla pieszych na Pogodnie. Jest interpelacja w tej sprawie!

"Analizy funkcjonowania skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Okrzei pod kątem poprawy bezpieczeństwa znajdujących się tam przejść dla pieszych" domagają się mieszkańcy Pogodna i rodzice uczniów pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie. Są zaniepokojeni częstymi wypadkami w tym miejscu. O wsparcie zwrócili się do radnych miejskich.

Skrzyżowanie głównej ulicy Adama Mickiewicza z wąską uliczką Stefana Okrzei niczym się nie wyróżnia spośród wielu podobnych na Pogodnie. Mimo to, właśnie na tej krzyżówce często dochodzi do kolizji pojazdów i potrąceń pieszych.

- Według posiadanych przeze mnie informacji od 8 stycznia 2007 r. do 9 grudnia 2021 r. doszło tu do 32 wypadków w tym do pięciu potrąceń pieszego na przejściu dla pieszych! - twierdzi radny Roman Lewandowski. - Ostatnio, w grudniu, potrącona została dziewczynka. Trzeba ją było przewieźć do szpitala.