Nie zapadła jeszcze decyzja o uruchomieniu fontann w Szczecinie

- Fontanny praktycznie są gotowe do uruchomienia. Na tę chwilę tak się jednak stać nie może. Zgodnie z otrzymaną rekomendacją od Głównego Inspektora Sanitarnego, nie zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi lub innych tego typu obiektów z uwagi na fakt, że aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa - tłumaczy Andrzej Kus.

Pomimo przywracania do życia kolejnych gałęzi gospodarki, obiektów kultury i rekreacji, to w dalszym ciągu miejskie fontanny pozostają wygaszone. Nie zmieni tego również zapowiadane na początek przyszłego tygodnia ponowne otwarcie basenów.

W kwietniu tego roku materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 wykryto w 4 z 27 ujęć wody w Paryżu. Nie była to jednak woda pitna, tylko pochodząca z Sekwany i kanału Ourc, której używa się do mycia ulic, podlewania ogródków czy napełniania zbiorników wodnych, takich jak fontanny. Władze Francji zapewniały, że patogen nie przedostał się do wody pitnej, a skażone ujęcia zamknięto i nie ma związanego z tym zagrożenia dla ludzi. Według naukowców COVID-19 nie jest bowiem w stanie utrzymać się przez długi czas w wodzie.