Nie chcą kolejnego kościoła. Kilkadziesiąt wniosków o unieważnienie uchwały trafiło do wojewody

- Uchwała, jak wszystkie wpływające do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zostanie poddana postępowaniu nadzorczemu w trybie przepisów ustawy o samorządzie gminnym - tłumaczy Agnieszka Muchla-Łagosz, rzeczniczka wojewody.

Oznacza to, że uchwała dotycząca wydzierżawienia działki przy ulicy Gwarnej zostanie zbadana wyłącznie pod względem zgodności z prawem, nie zaś celowości, zasadności, gospodarności (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym).

Termin na zbadanie uchwały upływa 1 kwietnia 2020 r. (30 dni od dnia doręczenia uchwały). Wszystkie postępowania nadzorcze wszczynane są z urzędu, z mocy obowiązujących przepisów.

- Wszelkie sugestie, żądania, prośby, oceny, skargi kierowane do wojewody jako organu nadzoru traktowane są jako sygnał o ewentualnych nieprawidłowościach i zostaną wzięte pod uwagę podczas badania legalności uchwały Nr XV/497/20 Rady Miasta Szczecin. Do tej pory do ZUW wpłynęło 59 pism kwestionujących tę uchwałę. Na każda skargę jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć w terminie 30 dni od daty wpłynięcia - podkreśla rzeczniczka zachodniopomorskiego wojewody.