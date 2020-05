Nextbike - operator systemów rowerów miejskich - złożył wniosek o upadłość. Co dalej z Bike_S w Szczecinie?

Zarząd Nextbike Polska poinformował, że złożył wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości.

"Celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania roweru miejskiego w 39 systemach w Polsce. Zagrożenie niewypłacalnością to efekt pandemii wirusa SARS-CoV-2. Spowodowało to nagłe i niemożliwe do przewidzenia negatywne skutki finansowe dla spółki. Nextbike Polska, podobnie jak wiele innych firm z branży transportowej, boryka się obecnie z gwałtownym spadkiem przychodów w związku z obowiązującym do 1 kwietnia do 5 maja br. zakazem korzystania przez użytkowników z rowerów miejskich"