Nawet kilkumiesięczne dzieci chorują na COVID-19. Jak wygląda sytuacja w szpitalach w regionie?

- To dlatego, stale mamy na oddziale od kilku do kilkunastu dzieci - zapewnia dr Paweł Gonerko, zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitala "Zdroje". - A przecież my jesteśmy drugim oddziałem tzw. drugiego poziomu zabezpieczenia covidowego (podstawowym jest oddział chorób zakaźnych w SPWSZ przy ul. Arkońskiej - przyp.lw) - to dlatego, że w szpitalu wojewódzkim brakuje miejsc, w styczniu został utworzony drugi oddział, u nas. Przypomnę, że poza tym oddziałem, dzieci z COVID-19 są hospitalizowane także w innych naszych dziecięcych oddziałach specjalistycznych - na nefrologii, neurologii czy intensywnej terapii.