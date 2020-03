Nasi żołnierze wspierają pograniczników i patrolują granicę

Patrole będą prowadzone do odwołania.

- Żołnierze 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego zabezpieczają placówkę graniczną w Świnoujściu, a żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej są na granicy wzdłuż 100-kilometrowego odcinka. Patrole można spotkać do Osinowa Dolnego - mówi mjr Marcel Podhorodecki z 12 SDZ. – Nasze zadania to przede wszystkim patrolowanie, obserwacja, służba na posterunkach i rozbudowa inżynieryjna posterunków.

Pograniczników wspierają też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Wspierając funkcjonariuszy Straży Granicznej pełnią rotacyjną służbę na przejściach, uczestniczą także w połączonych patrolach, by nie dopuścić do nieuprawnionego przekroczenia granicy - mówi płk Grzegorz Kaliciak, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Uszczelnianie granicy to duży wysiłek ze strony naszej, niedawno utworzonej przecież, brygady.