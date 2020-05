"Napad nie miał religijnego tła" - mówił sąd. Dwóch skazanych, jeden niewinny

28 lipca 2019 r. wieczorem do zakrystii weszło dwóch podejrzanych, a trzeci pozostał na „czatach”. Gdy zakrystianka zapytała po co przyszli, jeden ze sprawców próbował wprowadzić ją w błąd twierdząc, że po szaty liturgiczne i mają zgodę proboszcza na ich zabranie. Kiedy jeden ze sprawców próbował chwycić za wiszący na wieszaku ornat, pokrzywdzona chciała temu zapobiec. Wtedy została odepchnięta. W tym czasie drugi sprawca zabrał różaniec znajdujący się w szufladzie. Po chwili do zakrystii wszedł ks. Ziejewski oraz pracownik parafii Andrzej Melerski. Zażądali, by sprawcy opuścili pomieszczenia. Wtedy zostali zaatakowani przez podejrzanych różańcem, zaopatrzonym w metalowy krzyż o długości 8 cm. Po pobiciu podejrzani uciekli. Oprócz zarzutu kradzieży rozbójniczej, oskarżeni usłyszeli również zarzuty dotyczące usiłowania oszustwa w odniesieniu do zabrania z terenu kościoła szat liturgicznych, a także naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonych. Dwaj sprawcy usłyszeli dodatkowo zarzut naruszenia miru domowego. Według prokuratury napad był motywowany religijnie.