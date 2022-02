Napad na jubilera w Galerii „Gryf” w Szczecinie. "Jak w filmie! Wszystko trwało trzy minuty!"

- Nie chcemy rozmawiać. Nie ma co komentować, widać, jak to wygląda – powiedział jeden z mężczyzn w sklepie jubilerskim. W gablotach widać resztki szkła i braki biżuterii tam, gdzie zwykle eksponowane są złoto i diamenty.

Katarzyna Świerczyńska

Dużo bardziej rozmowni są inni pracownicy szczecińskiej Galerii „Gryf”. Dziś napad to tutaj temat numer jeden. Bandyci samochodem staranowali główne drzwi do galerii i wjechali prosto do sklepu jubilerskiego.

– Jak na gangsterskim filmie! Taki napad dokładnie widziałam. Wszyscy mówią, że wszystko trwało trzy minuty – mówi jedna z kobiet.