Najlepsze pączki w Szczecinie. Która cukiernia jest najlepsza? [ZDJĘCIA]

Jak co roku Slow Food Convivium Szczecin przed "Tłustym Czwartkiem" oceniał pączki szczecińskich cukierników. Eksperci próbowali wypieki w sali degustacyjnej Park Hotel. Już we wtorek, bo chcieli, by ich werdykt dotarł do szczecinian jeszcze przed czwartkiem.

- By miłośnicy pączków zdecydowali się na zakup pełnowartościowych produktów. Zdrowych, pysznych i tradycyjnych podkreśla Andrzej Buławski lider Convivium Szczecin Slow Food Polska, która w myśl zasady "Jemy tu i teraz" promuje jedzenie lokalne.

Trzyosobowe jury degustowało pączki kupione w trzynastu szczecińskich cukierniach. Najwięcej punktów, bo aż 15 (na dwadzieścia możliwych do zdobycia) przyznało cukierni Woźniak. Przypomnijmy, że tegoroczny zwycięzca tryumfował w tym konkursie już po raz trzeci.