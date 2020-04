Najlepsza pielęgniarka 2019 roku jest ze Szczecina. To pani Marta!

Projektem, który szczególnie przypadł do gustu organizatorom było „Wdrożenie muzykoterapii klinicznej–receptywnej u pacjentów leczonych w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie”, którego Marta Strzelbicka jest pomysłodawczynią i autorką. W zespole realizującym projekt uczestniczy także Jakub Anweiler, fizjoterapeuta.

Chorzy leczeni w klinice to przede wszystkim pacjenci po zabiegach operacyjnych w bardzo ciężkim stanie, z niewydolnościami wielonarządowymi, w śpiączkach farmakologicznych, niewydolni oddechowo i krążeniowo.

Nad łóżkiem każdego pacjenta jest zainstalowany system głośników z możliwością oddzielnego sterowania. Muzyka włączana jest 6 razy na dobę, co 2,5 godziny, na 30-40 minut. Są to bloki dostosowane do rytmu dobowego panującego w klinice.

Rano pacjenci słyszą szum fal, śpiew ptaków, rechoczące żaby, szemrzące strumienie. W kolejnych blokach usłyszeć można kojący jazz, spokojną, ale energetyczną muzykę rozrywkową, muzykę klasyczną, instrumentalną, a wieczorem, by się wyciszyć ponownie odgłosy ziemi.