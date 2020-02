Najlepsi z najlepszych szukają nowych pracowników. Szansa na zostanie saperem

Saperzy z 5 Pułku Inżynieryjnego ze szczecińskich Podjuch są najlepsi w swoim fachu. Szukają chętnych do służby. - Zapraszamy kobiety i mężczyzn, których cechuje siła i wytrwałość, w szeregi saperskie. Potrzebujemy młodych rąk do roboty, a jest się od kogo uczyć - mówi kapitan Agnieszka Pytko, oficer z 5 Pułku Inżynieryjnego. Najbardziej spektakularna praca sapera to neutralizacja niewybuchów. Droga do mistrzostwa w tym fachu jest jednak długa. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Saperzy mają pełne ręce roboty w Policach [ZDJĘCIA] POLECAMY RÓWNIEŻ: Bomba w Policach, ewakuacja i paraliż miasta. W akcji około 400 osób [PODSUMOWANIE, ZDJĘCIA, WIDEO]